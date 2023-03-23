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Путін знову погрожує застосувати ядерну зброю: яка реакція Сі Цзіньпіня

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Путін знову погрожує застосувати ядерну зброю: яка реакція Сі Цзіньпіня

Фото: Associated Press

Диктатор Путін знову почав говорити про ядерну зброю та загрожувати світу.

У Сі Цзіньпіна не з’явилося жодної емоції, коли на підсумковій конференції Путін знову почав неприховано погрожувати ядерною зброєю у відповідь на постачання Україні снарядів з Великобританії. 

У інтерв’ю ТСН.ua директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь зазначив, що така реакція Сі свідчить про те, що він точно знає, що ніякої ядерної зброї не буде.

“Сі Цзіньпін був абсолютно спокійним, отже він знає, що це блеф. Китайці розумні і розуміють, що стержні зі збідненого урану ніякого відношення до ядерної зброї не мають. Якщо Путін почне кидати ядерну зброю на кожного, в кого є стержні зі збідненого урану, тоді його треба здавати у психіатричну лікарню. Путін відпрацював цей наратив для російського пропаганди, тому що вона дійсно активно це просувала. Але в реальності товариш Сі точно знає, що ніякої ядерної зброї не буде, особливо у відповідь на поставки нам снарядів зі збідненим ураном”, - розповів Михайло Самусь.

Нагадаємо, що ЄС засуджує оголошені Росією заходи проти прокурора МКС і суддів, які беруть участь у видаванні ордерів на арешт російських представників.

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Дата публікації
Перегляди
970
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