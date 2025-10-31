Путін знову заявив про "оточення" ЗСУ під Куп’янськом: що відбувається насправді

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив про нібито «оточення» українських військових у районі Куп’янська. Однак, за даними українських військових, це не відповідає дійсності — місто і

Про це розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу.

Він зазначив, що протягом 2025 року ворог не досяг жодних суттєвих успіхів у цій зоні.

Реклама

За його словами, логістичні маршрути ЗСУ перебувають під постійним прицілом ворога, який активно застосовує дрони та авіацію для ударів по переправах.

Українські захисники ведуть активні контрдиверсійні заходи у правобережній частині Куп’янська. Противник, який намагається проникнути в місто під виглядом мирних жителів, виявляється та ліквідовується.

Федоренко наголосив, що жоден район Куп’янська не перебуває під контролем окупантів.

Через постійні обстріли ситуація для цивільного населення залишається складною. Командир закликав жителів районів, де оголошено евакуацію, не зволікати та виїжджати в безпечніші місця.

Реклама

Водночас Сили оборони продовжують блокувати спроби ворога інфільтруватися на північно-західні околиці міста.

Федоренко повідомив, що росіяни посилили штурмові дії на Вовчанському та Дворічанському напрямках, однак усі атаки залишаються безуспішними.

Він підкреслив, що українські воїни продовжують тримати оборону і не дозволяють ворогу просунутися далі.

Нагадаємо, за даними начальника управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктора Трегубова, бої тривають не лише на землі, а й у повітрі: обидві сторони активно застосовують дрони для перерізання логістичних шляхів противника. Через це Куп’янськ опинився у так званій «подвійній облозі» — як для українських захисників, так і для російських окупантів.