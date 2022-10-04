Путін знову змінив командувачів "західного угруповання військ": в ISW розповіли навіщо це диктатору

Зазначається, що ним став генерал-лейтенанта Романа Бердникова, який замінив на цій посаді Олександра Журавльова. Завдяки таким кадровим змінам президент-диктатор Володимир Путін намагається перекласти вину за нещодавні невдачі російських військових у Харківській області.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Російські підрозділи західного військового округу протягом останніх кількох місяців переважно діяли на північному сході Харківської області. Втім, робили це без чітко визначеного командувача, наголошують аналітики. Журавльова не було видно деяку годину, а Путін за дві тижні змінив двох командувачів "західного угруповання військ".

Експерти ISW припустили, ймовірно, Путін робить кадрові перестановки через невдоволення втратами РФ у Харківській області та Лимані на Донеччині. Крім того, це також може бути спробою захистити генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача центрального військового округу від критики за нещодавні російські невдачі у Лимані.

В ISW зазначають, що таким чином очільник Кремля може спробувати перекласти на новоназначеного Бердникова вину за майбутні російські втрати у Харківській та, можливо, Луганській областях.

Нагадаємо, Михайло Подоляк розповів, що російський диктатор Путін тисне на самопроголошеного президента Білорусі та навіть може організувати бунт проти Лукашенка. Україна готується до ймовірного наступу мобілізованих в РФ на Київ, проте з кожною перемогою ЗСУ на інших напрямках така ймовірність зменшується.

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