Путін зобов'язав українців у Росії здати відбитки пальців і пройти медогляд

В указі зазначається, що українців перевірятимуть на наявність наркозалежності та небезпечних інфекційних захворювань.

Президент Росії Володимир Путін зобов'язав громадян України, які перебувають на території РФ, здати відбитки пальців.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на офіційний портал правової інформації.

Згідно з документом, жителі окупованого Донбасу та інші громадяни України, які в'їжджають на територію РФ і офіційно працевлаштовуються, зобов'язані протягом 30 днів пройти дактилоскопічну реєстрацію. Також вони повинні сфотографуватися і пройти медичний огляд.

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В указі зазначається, що українців перевірятимуть на наявність наркозалежності та небезпечних інфекційних захворювань.

Нагадаємо, Росія веде потужну інформаційну кампанію проти України та президента Володимира Зеленського. Так, один з наративів, який просуває російська пропаганда – що нібито світ втомився від війни в Україні. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що війну у жодному разі не можна заморозити, оскільки РФ рано чи пізно все одно зазіхатиме на Україну.

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