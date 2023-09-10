"Путін зробить все, щоб зберегти Крим": у ГУР спрогнозували плани диктатора

Для РФ окупований півострів є ключем до проектування "регіональної могутності" Росії.

Російський диктатор Путін зробить усе можливе, щоб зберегти контроль над окупованим Кримом.

Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький на Ялтинському саміті Європейської стратегії в Києві.

За його словами, у Києві просувають плани зі звільнення півострова, попри побоювання Заходу з приводу ескалації ситуації з боку Росії.

При цьому для РФ Крим є ключем до проектування "регіональної могутності" Росії.

Як повідомив Скібіцький, РФ на сьогодні має 423 000 військовослужбовців, зокрема, на окупованих ділянках Східного Донбасу, в Криму та Південноукраїнському "сухопутному коридорі".

"Росія перетворила півострів на потужну військову базу і відновила всі військові об'єкти колишнього Радянського Союзу", — сказав представник розвідки.

Загроза з Чорноморського флоту

Зараз окупанти роблять усе для того, щоб зберегти усе захоплені території, де ключовим є окупований півострів.

"Крим допомагає їм повністю контролювати Чорноморський регіон та перекидати сили в Середземне море. Їхня присутність в Сирії та в африканських країнах підкріплена їхньою присутністю в Чорному морі, їхніми об'єктами, які дозволяють їм забезпечити все можливе до того, що у них є за кордоном", - додав Скібіцький.

Як відзначає представник ГУР, загроза, яку представляє для нас Чорноморський флот, насамперед пов'язана з крилатими ракетами "Калібр".

"Протягом останнього місяця вони активно використовували Крим для нанесення ударів по наших портових об'єктах... Ми можемо прогнозувати, що Росія продовжить накопичувати військовий персонал, нарощувати свою армію в Криму і робити все можливе, щоб контролювати Чорноморський регіон", - додав Скібіцький.

Додамо, голова ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що супутниковий Інтернет Starlink компанії SpaceX деякий час не працював біля Криму 2022 року. Однак головний розвідник спростував заяви ЗМІ, що за цим може стояти розпорядження Ілона Маска.

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