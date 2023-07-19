Путін зробив цинічну заяву щодо продовження зернової угоди: намагається торгуватися

Диктатор хоче, щоб були зняті санкції та усунені перешкоди для банків.

Російська сторона згодна повернутися до формату зернової угоди, якщо будуть “повністю реалізовані всі раніше узгоджені принципи участі в ній Росії”.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, пише російська РБК.

За словами диктатора, РФ проявила “чудеса витримки й терпіння”, продовжуючи зернову угоду. Путін вважає, що угода “була використана для збагачення великого європейського та американського бізнесу, який вивозив і перепродував зерно з України”.

“Росія розгляне можливість повернутися до зернової угоди, якщо буде повністю реалізовано всі раніше узгоджені принципи участі в ній Росії: виведення з-під санкцій постачань російського зерна та добрив; усунення перешкод для російських банків, які обслуговують постачання, зокрема підключення до SWIFT; поновлення постачання комплектувальних для сільгосптехніки, вирішення питань із фрахтом суден, відновлення аміакопроводу Тольятті-Одеса”, - цитують слова Путіна.

Нагадаємо, що Україні запропонували допомогу з експортом зерна.

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