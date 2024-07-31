Путін зробив для України більше ніж будь-хто до нього: в Австрії висловилися щодо закінчення війни

Українці повинні самостійно вирішувати, коли їхня держава буде готова до переговорів з Росією. Заклики інших країн або окремих світових політиків до України з пропозицією "поступитися частиною території заради миру" є неприпустимими.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв'ю "Укрінформ".

Шалленберг зазначив, що в Австрії думають про те, як можна змусити Путіна зупинити вторгнення і закінчити війну в Україні.

"Це питання, яке нас дуже турбує. Це також було однією з основних тем під час візиту індійського прем'єр-міністра Моді до Австрії. Нам необхідно, і це було погоджено на мирній конференції в Швейцарії, тісніше залучати країни Глобального Півдня, особливо країни БРІКС. З одного боку, це необхідно для безпекових гарантій, з іншого – ці держави потенційно мають більший вплив на Москву", – зазначив Шалленберг.

Міністр додав, що ніхто достеменно не знає, що впливає на думки кремлівського диктатора.

"Навіть китайські партнери, які бажають припинення війни, схоже, мають лише обмежений вплив на нього", – зауважив він.

Водночас Шалленберг поки що не бачить готовності Росії серйозно брати участь у переговорах.

"При цьому необхідно пам'ятати: жодних переговорів щодо України без України. Український народ повинен сам вирішувати, коли він готовий до переговорів. Зрештою, розмови з Росією будуть. Тому що ми всі хочемо миру. Але не може бути миру під диктатом. Не може бути миру, який буде нав'язано Росією або будь-ким іншим без урахування думки України. Це неприпустимо", – наголосив австрійський міністр.

Шалленберг також різко висловився щодо закликів деяких західних політиків до України відмовитися від окупованих територій, а також частково від суверенітету заради миру.

"Я вважаю такі заклики абсолютно зайвими. Уявімо, що на нас напали: Південну Штирію чи Бургенланд окуповано іноземною державою, була спроба знищити федеральний уряд Австрії або вигнати його з країни. І тоді б нам говорили: "Дорогі австрійці, чому б вам не поступитися частиною своєї території заради миру?". Я вважаю такі заклики ззовні неприпустимими", – наголосив він.

За словами голови МЗС Австрії, територіальна цілісність і суверенітет України – це виключно справа українського народу, який зазнав нападу і "демонструє неймовірну готовність боротися".

"Іронічно, але можна сказати, що Путін своїм нападом більше сприяв єдності українського суспільства, ніж будь-хто інший до нього. Тому такі заклики ззовні є абсолютно абсурдними. Остаточне рішення тут має бути за українським народом", – підкреслив Александер Шалленберг.

Нагадаємо, Подоляк заявив, що Україна готова до мирних переговорів з РФ, але виключно на умовах міжнародного права.

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