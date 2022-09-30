Путін зробив надто гучні заяви щодо Запоріжжя і Херсонщини, а тепер намагається їх відмотати - експерт

Путін загрався із гучними заявами, намагається відмотати, щоб зайняти певну сторону і боїться "втратити своє обличчя".

Президент Росії Володимир Путін підписав папірці про "визнання незалежності" Запорізької та Херсонської областей, хоча раніше заявляв про "приєднання" територій до Росії.

Політичний експерт Микола Давидюк вважає, що Путін зробив надто гучні заяви, а тепер намагається все відмотати, пише "24 Канал".

"Але ж Путін бравадно всім казав, що приєднає до території Росії. Тобто це або момент торгу, або він уже відступив. Тому що оголосити рішення легко, важливо його втримати. І він зрозумів, що може його не втримати", - сказав Давидюк.

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Експерт припустив, що президент РФ намагається відмотати для того, щоб зайняти певну сторону, яка буде йому більш комфортна і за якої він не може так швидко "втратити своє обличчя", за яке він так переживає.

За словами Давидюка, зміна дат щодо оголошення про приєднання окупованих територій України до Росії свідчить про те, що Кремль перебуває в переговорному процесі.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої знову заявив про готовність стати посередником у переговорах між РФ та Україною.

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