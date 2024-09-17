Путін зробив ставку на затяжну війну: генерал Маломуж розкрив плани Росії

Очільник Кремля Володимир Путін зробив ставку на затяжну війну, сподіваючись на втому європейських країн і ймовірну зміну президента США.

Таку думку висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA.

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За його словами, у Росії вважають, що в такій ситуації Україна погодиться на всі їхні умови, а їхня армія зможе проводити наступальні операції в інших регіонах. Однак він впевнений, що Україна здатна протидіяти таким планам ворога через проведення альтернативних операцій, таких як на Курщині. Такі дії дезорієнтують армію окупантів, порушують їхню оборону та змушують маневрувати в умовах нестачі ресурсів.

"Ми починаємо ламати цю стратегію. Ми маємо відмовитися від стереотипу затяжної війни на довгі роки. Ми бачимо, що українським Генштабом готуються альтернативні операції на кшталт Курської. Мають бути ще. А якщо Брянськ? А якщо Бєлгород? А підготувати стратегічну операцію на окупованих територіях, де ворог не очікує, де він не має укріпрайонів? Це стратегічні підходи, які дезорієнтують противника, розбалансовують його війська та оборону, він губиться, він не може маневрувати, у нього недостатньо ресурсів… Ось тут уже і перспектива краху Росії у 2024-2025 роках стає реальною", - припускає експерт.

Генерал вважає, що Росія сама по собі не розпадеться завдяки своїм ресурсам, якими вона здатна продовжувати затяжну війну. Населення буде жити в бідності, ще більше затягуватиме паски, але війна триватиме.

"І, звісно, вирішальний момент для 2024-2025 років – підготовка стратегічних операцій зі звільнення територій України", – підсумував експерт.

Нагадаємо, за даними Forbes, ЗСУ мають нову стратегію операції в Курській області.

Новини ТСН 19:30 16 вересня. РФ збільшує армію, пожежі в Україні, повінь в Європі, прогноз погоди

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