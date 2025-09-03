Путін зробив несподівану заяву Кім Чен Ину про війну в Україні

Путін, Сі та Кім Чен Ин у Китаї / © Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін подякував північнокорейському лідеру Кім Чен Ину за участь солдатів КНДР у бойових діях в Україні. Два лідери зустрілися в Пекіні під час масштабного військового параду, присвяченого 80-річчю завершення Другої світової війни в Азії. Саме там російський президент визнав роль військових Пхеньяну у війні проти України.

Про це пише BBC.

За словами Путіна, північнокорейські солдати допомогли російській армії під час операцій у Курській області. Він підкреслив, що воїни КНДР “билися мужньо і героїчно”.

“Хотів би зазначити, що ми ніколи не забудемо жертви, яких зазнали ваші збройні сили та сім’ї військовослужбовців”, — сказав Путін під час переговорів.

У відповідь Кім Чен Ин заявив, що готовий зробити “все можливе, щоб допомогти Росії” і назвав співпрацю з Москвою братерським обов’язком. Він також зазначив, що двосторонні відносини між країнами “просуваються в усіх напрямках”, маючи на увазі і військову співпрацю".

За даними Сеула, Північна Корея вже направила близько 15 тисяч військовослужбовців для підтримки російських військ, а також надала ракети та далекобійну зброю. Натомість Пхеньян отримує від Москви продовольство, гроші та технічну допомогу.

Повідомляється, що солдати з КНДР, які раніше не мали бойового досвіду, спочатку проходили навчання на території Росії, а згодом були залучені до бойових і допоміжних завдань.

Південнокорейські джерела також стверджують, що північнокорейські військові зазнали значних втрат: лише за кілька місяців загинуло понад 600 осіб, а загальні втрати перевищують 4 700.

Це вже третя зустріч Путіна та Кім Чен Ина за два роки. У червні минулого року вони підписали угоду про взаємодопомогу у разі “агресії” проти однієї з країн, а нещодавно лідер КНДР підтвердив “беззастережну підтримку” Москви у війні проти України.

Раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що на війни в Україні загинули близько двох тисяч військовослужбовців КНДР.