Путін зробив серію заяв про мобілізацію в Росії: що сказав про можливий призов

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що наразі в Росії нібито немає сценарію, який вимагав би проведення нової хвилі мобілізації. Повідомлення про її можливе оголошення він назвав спробою вплинути на майбутні вибори до Державної думи.

Слова російського диктатора приводять російські ЗМІ.

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За словами Путіна, російська армія начебто не має проблем із кількістю особового складу, оскільки громадяни РФ продовжують добровільно укладати контракти для участі у війні проти України.

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Путін також заявив, що втрати української сторони щомісяця зростають, а російські війська начебто просуваються на всіх напрямках фронту і нарощують темпи наступу.

Що відомо про можливу мобілізацію в Росії

Раніше в Офісі президента України повідомляли з посиланням на розвідувальні дані, що Росія може провести дві хвилі мобілізації у 2026–2027 роках. За цими даними, Кремль розраховує додатково залучити близько 600 тисяч військовослужбовців: 300 тисяч 2026 року та ще 300 тисяч у 2027-му.

В ОП пов'язували такі плани зі зростанням втрат російської армії та уповільненням темпів набору контрактників у регіонах РФ. За наведеними українською стороною оцінками, у січні–липні 2026 року втрати Росії в особовому складі становили близько 240 тисяч осіб, із яких щонайменше 140 тисяч — безповоротні. За той самий період за контрактом до російського війська нібито залучили близько 232 тисяч людей.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса також заявляв, що Росія щомісяця втрачає на фронті більше військових, ніж здатна залучити через контрактну систему. За його словами, можливість нового призову Москва розглядає від початку року, однак мобілізація сотень тисяч людей потребуватиме значних ресурсів для їхнього забезпечення, екіпірування та підготовки.

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Про можливість мобілізації після виборів до Держдуми також повідомляв Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики звернули увагу на масштабні кадрові перестановки Путіна у російських правоохоронних структурах, які, за інформацією російського інсайдерського джерела, можуть бути пов'язані з підготовкою до можливих внутрішніх заворушень.

Йшлося, зокрема, про зміни серед силовиків у регіонах, які можуть бути особливо вразливими до суспільного невдоволення в разі оголошення мобілізації. Водночас ISW наголошував, що не може незалежно підтвердити твердження про зв'язок цих кадрових змін із підготовкою нового призову.

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