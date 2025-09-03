- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 64
- Час на прочитання
- 1 хв
Путін зробив заяву щодо членства України в НАТО
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна має право обирати систему безпеки, але Москва не дозволить цього “за рахунок власних інтересі”.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що, на його думку, безпека України не може бути забезпечена за рахунок інтересів Росії.
Слова президента РФ цитують російські ЗМІ.
За словами глави Кремля, Україна має право самостійно обирати систему гарантій своєї безпеки, однак Москва “не може погодитися”, якщо це відбуватиметься “за рахунок Росії”.
Путін також повторив традиційну позицію РФ, заявивши, що Москва завжди виступала проти вступу України до НАТО, проте не заперечувала проти євроінтеграційного курсу Києва.
Раніше Путін заявляв, що агресорка Росія нібито ніколи не мала і не буде мати бажання на будь-кого нападати. Мовляв, “єдина ціль” Кремля в Україні – захист власних інтересів.