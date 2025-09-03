Путін зробив заяву щодо членства України в НАТО

Володимир Путін / © Getty Images

Реклама

Президент Росії Володимир Путін заявив, що, на його думку, безпека України не може бути забезпечена за рахунок інтересів Росії.

Слова президента РФ цитують російські ЗМІ.

За словами глави Кремля, Україна має право самостійно обирати систему гарантій своєї безпеки, однак Москва “не може погодитися”, якщо це відбуватиметься “за рахунок Росії”.

Реклама

Путін також повторив традиційну позицію РФ, заявивши, що Москва завжди виступала проти вступу України до НАТО, проте не заперечувала проти євроінтеграційного курсу Києва.

Раніше Путін заявляв, що агресорка Росія нібито ніколи не мала і не буде мати бажання на будь-кого нападати. Мовляв, “єдина ціль” Кремля в Україні – захист власних інтересів.