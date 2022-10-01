Путін зрозумів, що йому загрожує смерть в разі ядерного удару по Україні - Піонтковський

Президент Російської Федерації Володимир Путін усвідомив, що у випадку ядерного удару по Україні його вб'ють.

Про це розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський, пише УНІАН.

"Йому дали зрозуміти, що в разі ядерної атаки його просто вб'ють. Що стосується медичних аспектів – вони очевидні. Ці безглузді бурмотіння і прокльони в бік Заходу в день, коли його збройні сили оточені в котлі під Лиманом і ізольовані під Херсоном... Це дуже дивна поведінка головнокомандувача", - зазначив експерт.

За словами Піонтковського, Путін прийняв рішення щодо мобілізації та спроби анексії територій України після поїздки до Самарканда.

"Всі ці плани... Вони не існували ще минулого тижня до від'їзду Путіна в Самарканд. Це болюча реакція Путіна на те приниження, яке він пережив у Самарканді... Що з ним вже не рахуються, у нього на лобі написано "лузер", і так поводилися з ним навіть представники Таджикистану і Киргизстану. Це глибоко його поранило", - пояснив політолог.

Нагадаємо, Піонтковський назвав умову для падіння пропагандистської машини Кремля.

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