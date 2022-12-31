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"Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами людей" – Кулеба про ракетну атаку 31 грудня

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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"Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами людей" – Кулеба про ракетну атаку 31 грудня

Фото: Associated Press

Міністр закордонних справ наголосив, що ракетний удар Росії навмисне націлений на житлові райони міст.

У суботу, 31 грудня, Росія вчергове здійснила масований ракетний удар по містам України, навмисне атакувавши житлові райони.  

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Цього разу масований ракетний удар Росії навмисне націлений на житлові райони, навіть не на нашу енергетичну інфраструктуру. Військовий злочинець Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами людей", - написав Кулеба.

Дмитро Кулеба також наголосив, що Росія має бути вигнана зі свого місця в Раді безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно.

Масований ракетний удар по містах України 31 грудня 

У суботу, 31 грудня, армія Російської Федерації здійснила одинадцятий масований ракетний удар від початку осені по містах України.

Наразі відомо про "прильоти" у Києві, Хмельницькому, Миколаєві,Запоріжжі.

Станом на зараз У Києві госпіталізовано 14 людей, серед яких – поранений японський журналіст, також загинув літній чоловік.  

У деяких областях також запровадили екстрені відключення світла.

Так, у Києві без світла 30% мешканців, рух червоною гілкою метро здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1152
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