Путін зустрівся з генсеком ООН і цинічно відповів на звинувачення у вторгненні до України

Путін зустрівся з генсеком ООН і цинічно відповів на звинувачення у вторгненні до України

Під час зустрічі з Антоніу Гутеррешем російський президент виправдовував розв’язану війну в Україні статутом ООН.

У вівторок, 26 квітня, президент Російської Федерації Володимир Путін прийняв за довгим столом генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, який приїхав до Москви, щоб обговорити розв’язану Кремлем війну в Україні.

Російські інформаційні агентства повідомляють перші подробиці цієї зустрічі.

Генсек ООН під час цієї розмови зробив два головних послання, які хотів донести до Путіна.

По перше, за словами Антоніу Гутерреша, ООН вважає, що відбулося вторгнення на територію України. По-друге, він заявив Путіну, що потрібно вирішити питання про евакуацію людей з "Азовсталі", наголосивши на готовності за 2-3 дні провести оцінку ситуації з Росією та Україною.

Putin meets UN secretary general António Guterres in the Kremlin. The long table is back! pic.twitter.com/zjVkHRFL5v — max seddon (@maxseddon) April 26, 2022

Російський президент у відповідь на звинувачення у вторгненні цинічно заявив, що Росія “розпочала спеціальну операцію відповідно до статуту ООН”.

Путін також запевняв генсека ООН, що Росія розраховує досягти домовленостей із Україною “на дипломатичному треку”. За його словами, на переговорах у Стамбулі вдалося досягти прориву, однак подальші кроки в цьому напрямку були зірвані через “провокацію в Бучі”, до якої, нібито, російська армія не має жодного стосунку.

Путін також стверджував, що в Маріуполі не ведуться бойові дії, а російська сторона перебуває в контакті з тими військовими, які сидять у підземеллях "Азовсталі". Від українських військових російський президент вимагав відпустити мирних мешканців, якщо вони ховаються разом із ними.

Також господар Кремля похвалився, що із розбомбленого росіянами Маріуполя, за “сприяння” РФ було вивезено 140 тисяч людей, які “можуть їхати куди завгодно”.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович назвав цинічною заяву Путіна про відсутність спротиву та бойових дій в Маріуполі.

"Він [Путін] каже, що Маріуполь вже звільнили. І що найкращий вихід для наших захисників - щоб Київ надав їм команду здатися. Але наші військові звісно не підуть на таку ганьбу”, - зауважив представник ОПУ.

Нагадаємо, перед розмовою з Путіним генсек ООН Антоніу Гутерреш зустрівся з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим та закликав РФ якнайшвидше припинити війну в Україні.

Ірина Верещук звернулася до ООН із закликом врятувати людей з Маріуполя

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