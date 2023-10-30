Путін звільнив командувача групи військ "Дніпро" Макаревича і призначив його наступника – ISW

Президент-диктатор Росії Володимир Путін, ймовірно, відправив у відставку генерал-полковника Олега Макаревича на посаді командувача російським угрупованням військ "Дніпро", яке діяло на Херсонському напрямку. Його замінив командувач ПДВ генерал-полковник Михайло Теплінський.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

В ISW зазначили, що 29 жовтня російські мілблогери заявили, що командувач ПДВ генерал-полковник Михайло Теплінський змінив генерал-полковника Олега Макаревича.

"Міноборони Росії на момент публікації не спростувало і не підтвердило інформацію про звільнення Макаревича і навряд чи зробить це, враховуючи його тенденцію регулярно приховувати резонансні зміни військового командування", - йдеться у звіті.

Так, один російський блогер стверджував, що президент Росії Володимир Путін звільнив Макаревича під час свого нещодавнього візиту до штабу Південного військового округу (ЮВО) в Ростові-на-Дону 19 жовтня.

Пов'язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що чутки про звільнення Макаревича з'явилися протягом останнього тижня і що його відставка була "давно назрілою" через його ставлення до військової ситуації на Херсонському напрямку. Він додав, що заступник начальника російського Генерального штабу генерал-полковник Олексій Кім фактично командує всім Об'єднаним угрупованням російських військ в Україні. Проте ISW не має змоги самостійно перевірити ці заяви.

Повідомлення про звільнення Макаревича вказує на те, що Кремль або російське військове командування можуть бути достатньо стурбовані і скептично налаштовані щодо його здатності відбити нещодавні більш масштабні, ніж зазвичай, українські наземні операції на східному березі Херсонської області.

Пов'язаний із Кремлем мілблогер стверджував, що ймовірніше за все, причиною усунення Макаревича став невеликий український "плацдарм" у Кринках (селище на східному березі Херсонської області).

Один із мілблогерів, пов'язаний із Wagner Group, стверджував, що Макаревича зняли з посади після того, як невстановлені співробітники розвідки повідомили російське "вище командування" про те, що Макаревич не надав точної інформації про ситуацію в зоні своєї відповідальності.

"Натомість опонентам Макаревича, можливо, вдалося переконати президента Росії Володимира Путіна в нездатності Макаревича командувати на Херсонському напрямку на тлі посилення українських наземних атак", - повідомили в ISW.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили про успіхи ЗСУ біля Бахмута.

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