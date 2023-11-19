Путін звільнив командувача на Херсонському напрямку: Дикий вказав на цікаву деталь

Росія відправила у відставку генерал-полковника Олега Макаревича на посаді командувача російським угрупованням військ "Дніпро", яке діяло на Херсонському напрямку. Його замінив командира десантних військ генерал-полковник Михайло Теплінський.

Таку думку висловив екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

За його словами, призначення Теплінського - це визнання того, що в них там "горить", вони - на межі катастрофи.

"Це вже стаціонарний плацдарм (ЗСУ на лівому березі Херсонщини - ред.). Моментом визнання того, що плацдарм відбувся, можна вважати зміну командувача їхнього угрупування "Днєпр". Коли вони зняли генерала, який багато місяців там командував, і терміново кинули туди достатньо відомого російського генерала Теплінського, командира десантних військ. Нагадаю, що десантні війська в них вважаються елітою, і цю еліту вони кидають на затикання дірок, де "горить". Призначення Теплінського - визнання того, що в них там "горить", на межі катастрофи. Відповідно, вживаються термінові заходи. Але поки я не бачу проривних серйозних рішень з їхнього боку. У них наразі немає достатнього ресурсу ні людського, ні саперного, щоб зробити лінії оборони, як на "лінії Суровікіна", - сказав він.

Нагадаємо, Путін відправив у відставку командувача російським угрупованням військ "Дніпро", яке діяло на Херсонському напрямку генерал-полковника Олега Макаревича.

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