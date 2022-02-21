Путін звинуватив Україну в початку третьої “каральної операції” на Донбасі

Путін звинуватив Україну в початку третьої “каральної операції” на Донбасі

Путін вважає, що з людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, українська влада “знущається”.

У понеділок, 21 лютого, під час засідання Ради безпеки РФ президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що ЗСУ здійснюють на території так званих “ЛДНР” ще одну “каральну операцію”.

Про це стало відомо з трансляції відкритої частин засідання Радбезу РФ.

“Київська влада двічі проводила воєнні каральні операції на цих територіях ["ЛНР" та "ДНР"] і ми є свідками загострення ситуації втретє”, - сказав російський президент.

Путін вважає, що з людей, які проживають на цих територіях, українська влада “знущається”, влаштовуючи блокади та обстріли.

Він також заявив, що питання визнання “ДНР” та “ЛНР” є тісно пов'язаними “з глобальними проблемами забезпечення безпеки у світі та Європі зокрема”.

Нагадаємо, перед початком засідання Радбезу РФ керівники маріонеткових проросійських адміністрацій “ДНР” та “ЛНР” на території тимчасово окупованого Донбасу Денис Пушилін та Леонід Пасічник синхронно опублікували відеозаписи із зверненнями до президента країни-агресорки Володимира Путіна. У договорах про співпрацю з Росією вони просять передбачити можливість взаємодії в оборонній сфері.

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