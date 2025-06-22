Путін живе в ілюзіях: американський генерал спрогнозував поразку Росії у війні

Президент Росії Владімір Путін продовжує вірити у свою непереможність / © Associated Press

Реклама

Президент Росії Володимир Путін продовжує вірити у свою непереможність, що змушує його висувати претензії на чотири українські області. Однак реальна ситуація на фронті та в лавах російського військового керівництва свідчить про неминучу поразку Росії.

Про це в ефірі «24 Каналу» заявив генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула.

За його словами, Путін переконаний у своїй перемозі, оскільки отримує виключно позитивні доповіді від своїх військових командирів. Вся система інформаційного забезпечення в Росії повністю підконтрольна кремлівському лідеру.

Реклама

«Одним із чинників того, що Україна, попри менші ресурси та кількість військ, змогла успішно стримувати російську агресію, є організованість, ефективне управління та рішучість. Ви провели колосальну роботу в боротьбі проти цієї сили», — підкреслив Дептула.

Він також додав, що Росія не здобуває успіхів завдяки професіоналізму, а скоріше через бажання догодити керівництву. Саме тому у Путіна склалося хибне уявлення про хід війни — він вірить у перемогу, в той час як реальність демонструє протилежне. Очікується, що до справжнього стану речей він дійде лише у випадку масштабної катастрофи.

«У нас це називають „пити воду зі своєї ванни“ — коли людина настільки відірвана від дійсності, що вірить у власні ілюзії. У Росії ця система стала частиною державного управління», — зауважив він.

У підсумку Дептула підкреслив, що просування по службі в російській армії не базується на професійних якостях чи лідерських навичках. Багато військових командирів були звільнені через невдачі, які стали наслідком некомпетентного управління, низької бойової підготовки та застарілої стратегії.

Реклама

Нагадаємо, очільник РФ Володимир Путін у Петербурзі зробив дуже агресивні заяви щодо України. Ці висловлювання диктатора демонструють своє справжнє ставлення до миротворчих зусиль президента США Дональда Трампа.

Читайте також