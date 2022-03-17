"Путіна можна зупинити лише силою і НАТО не має такої сили": Подоляк анонсував нову коаліцію

"Путіна можна зупинити лише силою і НАТО не має такої сили": Подоляк анонсував нову коаліцію

Радник голови ОП сказав, що буде створено абсолютно новий альянс, який забезпечить безпеку всієї Європи.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що на сьогодні НАТО не справляє враження на Кремль, тому українська влада хоче завершити війну з новою коаліцією, яка зупинить Росію, якщо та знову захоче на когось напасти.

Про це Подоляк розповів в інтерв’ю польському виданню Wiadomosci

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"Для нас важливий не статус, а союзники, які справді готові битися поруч із нами. Вторгнення до України показало, що вся архітектура європейської безпеки повинна бути переглянута. Ми знаємо, що Путіна можна зупинити лише силою. НАТО не має такої сили. На нашу думку, це організація, діяльність якої в основному полягає в організації самітів, на яких генерали показують, що вони круті", ­– розповів голова президентського офісу.

Він наголосив – "правда полягає в тому, що найбільший військовий союз в історії людства не справляє враження на Кремль".

"Усі ці розмови про наближення НАТО до російських кордонів є пропагандою на внутрішній ринок, щоб усправедливити вторгнення до України та інших країн. Тому ми хочемо завершити цю війну з новою коаліцією, настільки сильною, що вона зупинить Росію, якщо та знову захоче на когось напасти", – розповів Подоляк.

Він запевнив, що це буде не такий документ, як Будапештський меморандум, а – конкретна умова, що відповідає всім нормам міжнародного права.

"Крок за кроком будуть описані механізми, які втіляться в життя, якщо знову дійде до нападу на Україну. Ми хочемо переконатися, що ми знову не залишимося одні на полі битви. Країни, які будуть гарантами, візьмуть на себе певні зобов’язання. У майбутньому цей документ може бути розбудований, і на його основі буде створено абсолютно новий альянс, який забезпечить безпеку всієї Європи", – вважає радник голови ОП.

Він також повідомив, що наразі не може сказати, які країни вже долучилися до цієї декларації безпеки, адже перемовини тривають. Проте відповідну тему президент Володимир Зеленський обговорював з прем’єр-міністрами Польщі, Словенії та Чехії під час їхнього візиту до Києва.

"Це була одна з ключових тем зустрічі. Керівники цих країн добре усвідомлюють ризики, пов’язані з Росією", – додав Подоляк.

Він також наголосив на важливості того, щоб Польща приєдналася до нового союзу.

"Польща сьогодні – один із найкращих друзів України. Ми безмежно вдячні за надану допомогу та вважаємо, що Польща та Україна повинні разом брати участь у всіх переговорах щодо безпеки в Європі", ­– розповів радник голови ОП.

Повну версію інтерв’ю Подоляка про переговірний процес України та Росії читайте тут.