Путіна можуть ліквідувати за сценарієм Усами бен Ладена – ексвіцепрем’єр-міністр РФ

Президента Росії Володимира Путіна можуть ліквідувати західні спецслужби, використавши сценарій, за яким вбили терориста та лідера міжнародної ісламської терористичної організації "Аль-Каїда" Усаму бен Ладена.

Про це заявив колишній віцепрем'єр-міністр РФ Альфред Кох, який останні роки проживає за кордоном, пише РБК-Україна.

Він зазначив, що різні угруповання навколо Путіна між собою не сильно ладнають

"Між ФСБ – СЗР з одного боку та ГРУ – з іншого йдуть постійні "окопні війни". А є ще Росгвардія та ФСО, які також представляють окремі "клани". Те, що зараз вийшла назовні критика Кадирова та Пригожина на адресу Міноборони - яскравий доказ цих усобиць", – уточнив Кох.

За оцінкою Коха, політична "верхівка" Росії не здатна на повалення режиму Путіна, оскільки просто не здатна домовитися між собою.

Вірогідніший сценарій – коли за усунення Путіна візьмуться західні спецслужби, влаштувавши операцію на кшталт ліквідації Усами бен Ладена чи Касема Сулеймані.

"Захоплені генерали і громадянське оточення Путіна скаже, мовляв: "Дякую, ви нас врятували, давайте ми закінчуємо війну і все звалюємо на Путіна". І всіх це влаштує: і Захід, і російську "верхівку", - припустив Кох.

Путінська мобілізація та зростання невдоволення у Росії

Російський публіцист Андрій Піонтковський розповів, що мобілізація в Росії погано закінчиться для Путіна. Мобілізовані, яким вдасться вижити на війні можуть підняти збройне повстання, як це було в царській Росії.

Піонтковський вважає, що зараз триває перша фаза громадянської війни в РФ. Кремлівські можновладці почали шукати винних у програші на війні.

Також, на його думку, після того, як ЗСУ повернуть Херсон, Москвою будуть знищені або російські генерали, або Путін.

За даними американського Інституту вивчення війни, Путін скористається будь-яким призупиненням бойових дій, щоб закріпити свої досягнення та заморозити лінію фронту у найкращій конфігурації.

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