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Путіна можуть ліквідувати за сценарієм Усами бен Ладена – ексвіцепрем’єр-міністр РФ

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Путіна можуть ліквідувати за сценарієм Усами бен Ладена – ексвіцепрем’єр-міністр РФ

Фото: Associated Press

За усунення диктатора Путіна можуть взятися західні спецслужби.

Президента Росії Володимира Путіна можуть ліквідувати західні спецслужби, використавши сценарій, за яким вбили терориста та лідера міжнародної ісламської терористичної організації "Аль-Каїда" Усаму бен Ладена.  

Про це заявив колишній віцепрем'єр-міністр РФ Альфред Кох, який останні роки проживає за кордоном, пише РБК-Україна.

Він зазначив, що різні угруповання навколо Путіна між собою не сильно ладнають 

"Між ФСБ – СЗР з одного боку та ГРУ – з іншого йдуть постійні "окопні війни". А є ще Росгвардія та ФСО, які також представляють окремі "клани". Те, що зараз вийшла назовні критика Кадирова та Пригожина на адресу Міноборони - яскравий доказ цих усобиць", – уточнив Кох.

За оцінкою Коха, політична "верхівка" Росії не здатна на повалення режиму Путіна, оскільки просто не здатна домовитися між собою.

Вірогідніший сценарій – коли за усунення Путіна візьмуться західні спецслужби, влаштувавши операцію на кшталт ліквідації Усами бен Ладена чи Касема Сулеймані. 

"Захоплені генерали і громадянське оточення Путіна скаже, мовляв: "Дякую, ви нас врятували, давайте ми закінчуємо війну і все звалюємо на Путіна". І всіх це влаштує: і Захід, і російську "верхівку", - припустив Кох.

Путінська мобілізація та зростання невдоволення у Росії 

Російський публіцист Андрій Піонтковський розповів, що мобілізація в Росії погано закінчиться для Путіна. Мобілізовані, яким вдасться вижити на війні можуть підняти збройне повстання, як це було в царській Росії. 

Піонтковський вважає, що зараз триває перша фаза громадянської війни в РФ. Кремлівські можновладці почали шукати винних у програші на війні. 

Також, на його думку, після того, як ЗСУ повернуть Херсон, Москвою будуть знищені або російські генерали, або Путін.

За даними американського Інституту вивчення війни, Путін скористається будь-яким призупиненням бойових дій, щоб закріпити свої досягнення та заморозити лінію фронту у найкращій конфігурації.

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