Путіна на застосування ядерної зброї може штовхнути єдиний крок ЗСУ: Арестович назвав "точку біфуркації"

Господаря Кремля стримує від використання ядерного арсеналу позиція Китаю, якщо ж він вирішить застосувати ядерну зброю, то не битиме по густонаселеному місту.

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович назвав умову, за якої президент держави-агресорки Володимир Путін може наважитися на застосування ядерної зброї.

Про це він говорив в інтерв’ю Василю Голованову.

На думку Арестовича, ядерний арсенал Росії може бути використаним у разі активних кроків ЗСУ щодо деокупації Кримського півострова.

“Наприклад, спроба українських військ зайти в Крим. Це може бути точкою біфуркації”, - зауважив він.

Водночас Арестович наголосив, що не вірить у такий розвиток подій, оскільки лідер Китаю чітко висловив позицію щодо недопустимості застосування у війні ядерної зброї.

“Китай — останній політичний, економічний партнер [Росії]. Він категорично проти навіть розмов про ядерну зброю”, - підкреслив військовий експерт.

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Однак Олексій Арестович нагадав, що після підписаного Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном у Москві меморандуму, одним із пунктів якого було засудження навіть ядерної риторики, уже через 4 дні господар Кремля заявив про розміщення ядерної зброї в Білорусі.

“У Китаї справедливо прийняли це як плювок у спину. Я не думаю, що це гра”, - зауважив він.

На думку Арестовича, якщо Путін все таки вирішить застосувати ядерну зброю, то не битиме по густонаселеному місту, тому що це масштабний злочин проти людства, який отримає однозначно негативну реакцію від усього світу та може спровокувати глобальний ядерний конфлікт.

“Людина, яка сидить за 20 метрів від своїх співрозмовників, точно не хоче загибелі цивілізації та себе в ній, інакше навіщо будувати всі ці палаци. З військової точки зору, вони не будуть бити по великому місту, натомість — по Збройних силах, по скупченню військ”, - припустив експерт.

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За його словами, одноразове застосування тактичного ядерного заряду Росією може призвести до загибелі та поранення багатьох українських військових, але не означатиме, що Україна перестане воювати. Багаторазове застосування цієї зброї означатиме ядерне отруєння європейської частини Білорусі та РФ, де живуть загалом 40 млн осіб.

“Стратегія шантажу не пройде, він це розуміє. А от наслідки після застосування ядерної зброї вони не прораховують. Він не знає як відреагує Захід, той самий Китай. Дорога до ядерного шантажу — це дорога до об’єднання Заходу і Китаю у спільній антипутінській позиції. Це дуже небезпечна гра для Росії і кінець їй та Путіну”.

Нагадаємо, російський президент Путін налякав Європу своїми намірами розмістити ядерну тактичну зброю на території Білорусі. Але є інша думка про те, що замість Білорусі Путін може розмістити "ядерку" в окупованому Криму.

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