"Путіна недостовірно поінформували": журналіст Bellingcat заявив, що РФ переоцінила свій вплив в Україні

За його словами, росіяни вважали, що швидко займуть Київ і закінчать війну.

Журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв припустив, що перед початком вторгнення Путіна недостовірно поінформували про настрої українців. Зокрема, Кремль переоцінив кількість і якість своєї агентури в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Йому (Путіну — Ред.) казали, що є військові в Україні, які готові здатися одразу, що українці, як в Криму зроблять на великій території країни. Йому казали, що в них є агентура у всій країні: в СБУ, в армії, в розвідці і що всі вони вже підготовлені", — зазначає Грозєв.

За його словами, росіяни вважали, що швидко займуть Київ і закінчать війну.

"Вважали, що одразу після початку вторгнення, після перших успіхів найкращих російських десантників, які тисячами нібито зістрибнуть з вертольотів та літаків над Києвом, вони займуть центр міста, там їх зустріне агентура і все це закінчиться дуже швидко. Перша група зі 100 десантників програла українцям і це унеможливило висадку іншої тисячі десантників, тому що не було аеропорту для цього. Після цього довелося шматками випускати десантників в меншій кількості", — підсумував журналіст.

Раніше Христо Грозєв заявив, що російська авіація саботує злочинні вказівки командування.