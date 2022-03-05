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"Путіна недостовірно поінформували": журналіст Bellingcat заявив, що РФ переоцінила свій вплив в Україні

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"Путіна недостовірно поінформували": журналіст Bellingcat заявив, що РФ переоцінила свій вплив в Україні

Associated Press

За його словами, росіяни вважали, що швидко займуть Київ і закінчать війну.

Журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв припустив, що перед початком вторгнення Путіна недостовірно поінформували про настрої українців. Зокрема, Кремль переоцінив кількість і якість своєї агентури в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Йому (Путіну — Ред.) казали, що є військові в Україні, які готові здатися одразу, що українці, як в Криму зроблять на великій території країни. Йому казали, що в них є агентура у всій країні: в СБУ, в армії, в розвідці і що всі вони вже підготовлені", — зазначає Грозєв.

За його словами, росіяни вважали, що швидко займуть Київ і закінчать війну.

"Вважали, що одразу після початку вторгнення, після перших успіхів найкращих російських десантників, які тисячами нібито зістрибнуть з вертольотів та літаків над Києвом, вони займуть центр міста, там їх зустріне агентура і все це закінчиться дуже швидко. Перша група зі 100 десантників програла українцям і це унеможливило висадку іншої тисячі десантників, тому що не було аеропорту для цього. Після цього довелося шматками випускати десантників в меншій кількості", — підсумував журналіст.

Раніше Христо Грозєв заявив, що російська авіація саботує злочинні вказівки командування. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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