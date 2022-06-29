“Путіна ніхто не боїться”: російський публіцист оцінив можливість відкриття РФ “другого фронту”

Погрози Кремля більше не лякають європейських сусідів Росії, а московські генерали думають про втечу з України.

Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає малоймовірним відкриття Росією “другого фронту” проти ще однієї європейської країни, оскільки війна в Україні вже продемонструвала справжню “потугу” російської армії.

Про це він сказав у коментарі 24 каналу.

"Московські генерали сьогодні думають про те, як би їм втекти з України, але не про те, щоб відкривати другий чи третій фронт”, - зауважив Піонтковський.

Публіцист нагадав, як відреагували в Литві на погрози Кремля застосувати воєнну силу через санкції щодо транзиту товарів до Калінінградської області.

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“Ви зауважили, яка вже звична реакція на російські погрози й путінські понти після того, як Литва запровадила блокаду на підсанкційні товари? Прозвучали заяви, що росіяни вичерпали дипломатичні заходи й застосовуватимуть практичні воєнно-технічні дії. Проте зараз ніхто Путіна не боїться", – сказав Піонтковський.

Нагадаємо, у відповідь на обмеження калінінградського транзиту країна-агресорка розглядає виведення Литви із загальної системи електропостачання.

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