Путін вірить у божественне призначення, передбачення, ворожок і у все, що пов'язане із потаємним.

Колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов розповів, що очільника Кремля Володимира Путіна попереджали, що він програє війну проти України, а Росія розпадеться.

Таку думку Колишній співробітник КДБ, який особисто знав Путіна, розповів в ефірі Апостроф TV.

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"Його попереджали. Але він упертий, якщо приймає рішення, то не може від нього відмовитися. І якби він почав програвати в шахи, то розбив би дошку об голову супротивника ", - сказав колишній розвідник.

Також Жирнов вказав на цікаву рису характеру диктатора - символізм. Путін вірить у дати, передбачення, ворожок і все, що пов'язано із потаємним.

"У нього багато комплексів неповноцінності, і такій людині потрібні прив'язки, охоронна символіка. Це його психотип, психологічний портрет. Він не виборював влади і нічого не робив, щоб опинитися в кріслі диктатора. А коли щастить такій людині з комплексом неповноцінності, вона починає вірити у божественне призначення, передбачення, старціі", – зазначив Жирнов.

Нагадаємо, у Росії уже почали шукати заміну на місце Путіна, адже Україна категорично відмовилася від переговорів із нинішнім главою Кремля. А це дуже не сподобалося у Кремлі.

Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов висловив переконання, що для Путіна нинішній день народження 7 жовтня стане останнім у Кремлі.

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