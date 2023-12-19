Путіна спіймали на брехні щодо боїв на Херсонщині та втрат серед окупантів – відео

Президент-диктатор Росії Володимир Путін намагається приховати реальні втрати солдат своєї окупаційної армії. Так, під час так званої "прямої лінії" 14 грудня Путін вчергове збрехав, заявивши про "санітарні втрати" серед росіян на Херсонщині.

Відео опублікував блогер Денис Казанський.

Путін заявив, що на лівому березі Дніпра на Херсонщині, під Кринками, нібито було поранено лише декількох солдатів-окупантів

"У наших військовослужбовців там санітарні втрати – три дні тому було шестеро людей поранених", - заявив він.

Проте, як видно на відео, "патєрі" росіян диктатор Росії явно недооцінює.

Нагадаємо, за даними ISW, росіяни перекидають бронетехніку під Кринки, щоб вибити звідти ЗСУ.

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