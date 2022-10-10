"Путіна "спровокував" не Кримський міст, а поразки на полі бою" – Кулеба про ракетний обстріл України

Дмитро Кулеба наголосив, що нісенітниця про "провокування" Путіна має припинитися.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародні ЗМІ припинити писати, що на ракетний терор проти України кремлівського диктатора Володимира Путіна нібито " спровокували" вибухи на Кримському мосту.

Кулеба наголосив, що Путін вчиняв жахливі злочини і раніше.

Про це міністр написав у Twitter.

"Ні, це не "Кримський міст" "спровокував" Путіна розв’язати ракетний терор. До подій на мосту Росія теж постійно завдавала ракетних ударів по Україні. Путін у відчаї через поразки на полі бою використовує ракетний терор, щоб змінити темп війни на свою користь", - наголосив Кулеба.

Він також закликав іноземні ЗМІ припинити розповсюджувати нісенітниці про "провокацію" Путіна.

"Йому не потрібно, щоб щось "спровокувало" його для вчинення жахливих злочинів. Прошу міжнародні ЗМІ припинити перекладати провину на жертву агресії, припускаючи, що Путін "відповідає" або його "провокують", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, Росія 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по Києву та низці міст України. Внаслідок атак зафіксовані людські жертви. Є також інформація про руйнування об'єктів критичної інфраструктури у містах.

ТСН.ua зібрала все, що наразі відомо про ракетну атаку Росії по Україні.

Читайте також: