Путіна знову ховають від дронів: біля його резиденції помітили новий захист (фото)

Противодронові мережі, ймовірно, з'явилися на трасі за 9 км від резиденції Путіна на Валдаї. / © російські ЗМІ

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У Новгородській області РФ на трасі неподалік офіційної резиденції Володимира Путіна на Валдаї, ймовірно, встановили протидронові сітки. Вони з’явилися над парковками для вантажівок приблизно за 9 км від резиденції російського диктатора.

Про це повідомляє “Агентство”.

За даними видання, фотографії сіток надіслав підписник. Він стверджує, що конструкції з’явилися на трасі після української операції “Павутина”. На опублікованих знімках видно вантажівки, які стоять під натягнутими над дорогою сітками.

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Журналісти “Агентства” встановили, що обидва фото зроблені на трасі М-10 біля міста Валдай. Приблизно за 9 км по прямій від цього місця розташована офіційна резиденція Путіна.

Водночас на панорамах “Яндекс.Карт” і супутникових знімках Google Maps за 2025 рік таких сіток у цьому місці ще не було.

Противодронові мережі, ймовірно, з'явилися на трасі за 9 км від резиденції Путіна на Валдаї. / © російські ЗМІ

Подібні конструкції призначені для захисту транспорту від боєприпасів, які скидають із дронів, або від ударів FPV-безпілотників.

Представник дослідницького проєкту Conflict Intelligence Team також зазначив, що такі сітки можуть захистити від невеликих квадрокоптерів або малих безпілотників літакового типу. Однак від великих стратегічних БПЛА така конструкція, за його словами, не врятує.

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Експерти також припускають, що теоретично дрон з оператором може пролетіти під такою сіткою. Але для цього потрібен ретранслятор сигналу поблизу, зокрема зі зв’язком через Starlink.

Місце, де було зроблене фото із сітками. / © російські ЗМІ

Що цьому передувало

Наприкінці грудня Росія звинуватила Україну в атаці на резиденцію Путіна на Валдаї із застосуванням 91 дрона. Президент Володимир Зеленський називав ці заяви фейковими.

На початку травня західна розвідка, за даними ЗМІ, допустила витік інформації про те, що Федеральна служба охорони РФ посилила заходи безпеки навколо Путіна. Серед іншого повідомлялося, що він нібито перестав їздити на Валдай.

Раніше повідомлялось, що Росія посилила протиповітряну оборону навколо однієї з резиденцій президента Володимира Путіна на Валдайському озері.

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Як свідчать супутникові знімки, навколо об’єкта з’явилися щонайменше сім нових зенітних позицій. Загалом на території площею близько 100 гектарів наразі розміщено 27 систем ППО.

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