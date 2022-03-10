Путін поміж Гітлером і Сталіним: у Польщі з'явився ще один мурал на підтримку України (фото)

Путін поміж Гітлером і Сталіним: у Польщі з'явився ще один мурал на підтримку України (фото)

Художник хоче застерегти Путіна.

У польському місті Гданськ з'явився мурал на підтримку України. Місцевий художник Tuse (Пьотр Яворський) зобразив президента РФ Володимира Путіна, який розв'язав війну, поміж диктаторами Гітлером і Сталіним.

Фото муралу художник опублікував у себе в Instagram.

Він розміщений на стіні поруч із залізничною станцією. Робота зайняла у чоловіка два дні.

"Мій меседж - застерегти Путіна, щоб він не став ще одним таким діячем. Такі порівняння вже напрошуються. Він починає діяти, керуючись лише своїми імперськими прагненнями і більше нічим. Для війни не було економічних причин. Це щось особисте для нього", - прокоментував свою роботу художник RMF24.

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