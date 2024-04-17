Путінська армія намагається прорвати українську оборону та зайти до Часового Яру - НГУ

Окупанти під час штурмів максимально використовувати свою перевагу в повітрі - авіацію.

Російські війська тиснуть на Часів Яр Донецької області. Протягом доби майже третина штурмів була спрямована на Часів Яр.

Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук у коментарі для LIGA.net.

Він додав, що противник під час проведення штурмових дій намагається продавлювати українську оборону, а також максимально використовувати свою перевагу в повітрі - авіацію.

"За минулий тиждень, зокрема, гвардійці по лінії фронту знищили 112 артилерійських систем ворога та концентрувалися також на виявленні й завдаванні ударів по логістиці. Загалом уражено 10 значних сховищ БК, а також понад 70 одиниць автомобільної техніки. Це і військові вантажівки, які забезпечують логістику", – розповів він.

Музичук зауважив, що російська армія активно проводить аеророзвідку та намагається залучати свої розвідувальні дрони якомога далі вглиб української оборони.

Як повідомляли раніше, у Politico оцінили, чим може обернутися для України втрата Часового Яру.

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