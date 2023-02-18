"Путінська армія перетворюється на попіл": експерт розповів про великі втрати РФ на одному з напрямків

Військовий експерт Владислав Селезньов каже, що на Вугледарському напрямку ЗСУ перетворюють армію агресорки Росії на попіл. Окупанти зазнають там великих втрат.

Про це він розповів в ефірі телеканалу FreeДом.

За його словами, українські розвідники дають чіткі цілевказівки, а артилеристи чітко працюють по позиціях ворога, місцях зосередження його особового складу і техніки

"Настільки ефективно, що щоразу путінська армія перетворюється там на попіл, змішуючись із землею", - наголошує Селезньов.

Експер ствердно не відповів, чи є диктатора Володимира Путіна резерви для того, щоб вести бойові дії на Донбасі ще інтенсивніше.

"Наприклад, на Вугледарському напрямку бої активні. Частина триває, починаючи від 25 січня. Тобто фактично без цілий місяць. Так, росіяни там зазнають величезних втрат завдяки ефективним діям українських Сил оборони...", - зауважив Владислав Селезньов.

Нагадаємо, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський наголосив, що втрати росіян у війни проти України можуть бути значно більшими, ніж в офіційних джерелах. Зокрема, через ставлення самих окупантів до своїх поранених.

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