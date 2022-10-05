Путінська армія під час контрнаступу ЗСУ зазнає шалених втрат на Херсонщині - Генштаб

Російські військові зазнають втрат на Херсонському напрямку, а поранених та пошкоджену техніку намагаються евакуювати до найближчих переправ через річку Дніпро.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, лише у населений пункт Веселе, біля Каховської ГЕС, противник перемістив до 150 поранених військовослужбовців.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 5 жовтня.

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"В результаті успішних дій Сил оборони на Херсонському напрямку, підрозділи противника зазнали втрат та намагаються евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро. Зокрема, у населений пункт Веселе, біля Каховської ГЕС, ворог перемістив до 150 поранених військовослужбовців та близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки", - йдеться у повідомленні.

ФОТО: Веселе на мапі

Нагадаємо, раніше у Генштабі розповіли, на яких напрямках наступають російські військові.

Варто додати, що в обороні армії РФ на Херсонщині стався частковий обвал. Дуже важливою перемогою для українських військових є звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

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