Путінська армія "прорідилася": окупанти здійснили невдалу спробу наступу на Харківському напрямку

На Харківському напрямку російська війська намагалися наступати біля Петрівки, але після зустрічі із ЗСУ відійшли.

Зазначається, під час цього наступу російська армія "прорідилася".

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 25 серпня.

"На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Одноробівка, Цупівка, Прудянка, Базаліївка, Циркуни, Петрівка, Великі Проходи, Питомник, Іванівка, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль. Під удари авіації противника потрапили райони Питомника, Пришиба та Залимана. Ворог здійснив невдалу спробу наступальних дій біля Петрівки, зазнав втрат та відійшов", - зазначили у преслужбі Генштабу.

За даними українських військових, на цьому ж напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Як раніше стало відомо, Росія тримає на кордонах України понад 400 бойових літаків і 360 вертольотів. Півтори сотні російських гелікоптерів є ударними, такими як Ка-52.

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