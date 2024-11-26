Путінська армія просувається рекордними темпами від початку війни: Reuters про масштаби окупації

Наразі армія Російської Федерації просувається в Україні рекордними темпами. Протягом останнього місяця росіяни окупували територію, що дорівнює половині британського Лондона.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на аналітиків та військових блогерів.

За минулий тиждень російська армія захопила майже 235 кв км. Reuters пише, що це є рекордним просуванням за тиждень у 2024 році. Загалом у листопаді їм вдалося захопили 600 кв км, посилаються автори матеріалу на дані DeepState. Основне просування росіян відбувається у Донецькій області.

Деякі західні чиновники та аналітики вважають, що війна вступає в найнебезпечнішу фазу після того, як війська РФ почали просуватися з рекордною швидкістю, а США дозволили Україні завдати удари вглиб РФ наданими ракетами.

"Росія почала швидше просуватися на сході України в липні саме тоді, коли українські війська захопили шматок її західного регіону Курська. З тих пір російське просування прискорилося, згідно з відкритими картами", - пише Reuters.

Наразі Росія контролює 18% території України, Зокрема увесь Крим, трохи більше 80% Донбасу (Луганську та Донецьку області), понад 70% Запорізької та Херсонської областей, а також трохи менше 3% Харківщини.

Західна розвідка оцінює втрати росіян у сотні тисяч убитих і поранених.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що війна в Україні вступає у критичну стадію. Зараз як ніколи варто подвоїти підтримку України, аби Кремль не виграв у цій війні.

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