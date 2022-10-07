Путінська армія веде наступ на двох східних напрямках: у Генштабі назвали, на яких саме

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що окупанти зосереджують зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, а також ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом доби окупанти завдали 2 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 10 населених пунктів. Серед них - Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя, Миколаїв, Славгород.

Для ударів по населених пунктах Запоріжжя та Миколаїв Рф використала 4 безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136.

Нагадаємо, від початку жовтня українська армія деокуповала понад 2 400 квадратних кілометрів території України. Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

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