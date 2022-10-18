Путінська війна та мобілізація призведуть до наймасштабнішої демографічної кризи в Росії

У Росії 2023-го року очікується наймасштабніша демографічна криза в історії.

Багатотисячні втрати на полі бою, залучення додатково 300 000 тис. резервістів до війни, і втеча людей за кордон – призведуть до наймасштабнішої демографічної кризи в Росії.

Про це пише Bloomberg.

У планах влади РФ була мета зупинити скорочення чисельності населення 2022 року, перш ніж 2030 року має відновитися зростання. Однак за кілька тижнів до оголошення про мобілізацію у вересні у внутрішньому звіті, підготовленому для закритого висновку, повідомлялося, що ці цілі були нереалістичними.

За словами дослідника та фахівця з демографії з Інституту Гайдара в Москві Ігоря Єфремова, продовження війни та мобілізації до кінця наступної весни будуть "катастрофічним", оскільки за 12 місяців до середини 2024 року народжуваність, ймовірно, знизиться до 1 мільйона. За його словами, коефіцієнт народжуваності може становити 1,2 дитини на одну жінку, що в Росії спостерігалося лише один раз у 1999-2000 роках.

Якщо військові дії продовжаться найближчими місяцями, як очікується, наступного року в Росії може народитися менше 1,2 мільйона людей, що є найнижчим показником у сучасній історії.

Загальна кількість смертей у Росії в середньому наближається до 2 мільйонів на рік, хоча під час пандемії їхня кількість збільшилася і наблизилася до 2,5 мільйона минулого року.

Мобілізація в Росії

За даними Генштабу України, від початку повномасштабного вторгнення по 17 жовтня Росія втратила вже 65 320 тис. солдатів на війні проти України.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив так звану "часткову" мобілізацію для поповнення сил армії РФ внаслідок великих втрат в Україні. Росія планувала призвати до окупаційної армії від 300 тисяч до одного мільйона осіб.

17 жовтня стало відомо, що нібито у Москві оголосили про завершення так званої часткової мобілізації.

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