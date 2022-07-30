Путінська "Єдина Росія" розгорнули кампанію з "референдуму" на окупованих територіях - ISW

Москва все ще спродівається на приєднання захоплених територій до РФ. Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що саме тому функція "єдиноросів" - це підготовка до так званих незаконних референдумів.

Про це повідомили у звіті ISW за 29 липня.

Путнські посіпаки просуватимуть організацію під назвою "Ми разом із Росією". Цим можуть призвати до анексії росією окупованої України та підготовки фальсифікації референдумів з анексії. Окрім приєднання до Росії, херсонців хочуть також змусити зареєструватися за російськими паспортами, зазначають експерти Інституту.

Розвідка ISW повідомила, що член путінської партії Олег Мельниченко 29 липня відкрив так званий "Гуманітарний офіс" "Ми разом із росією" у Токмаку Запорізької області.

Втім, цим спробам агресорки Росії може стати на заваді контрнаступ ЗСУ на Херсон.

Як повідомлялося, російські окупанти брешуть про удар ракетами HIMARS по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці, що на підконтрольній бойовикам "ДНР" Донеччині. Ушкодження колонії №120, які виникли від пожежі, не притаманні принципу роботи цієї реактивної системи залпового вогню,йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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