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Путінські вояки хотіли просунутися далі на Запорізькому напрямку, але зазнали невдачі і відійшли

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Путінські вояки хотіли просунутися далі на Запорізькому напрямку, але зазнали невдачі і відійшли

Фото: Associated Press

Російські військові здійснили спробу просунутися у напрямку Шевченкового Запорізької області, та зазнали невдачі і відійшли на раніше зайняті позиції.

Водночас армія Путіна має частковий успіх у напрямку Новомихайлівки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 17 серпня.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого ураження районів населених пунктів Велика Новосілка, Костянтинівка, Павлівка, Сонцівка, Ольгівське, Вугледар, Чарівне, Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка, Оріхів, Времівка, Новопіль та Новоандріївка. Авіаудари зафіксовано біля Щербаків, Малих Щербаків і Залізничного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, з метою уточнення позицій вогневих засобів та корегування вогню російські окупанти задіяли БпЛА. 

Нагадаємо, українські захисники придушили спроби окупантів покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
127
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