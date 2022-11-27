Путінський генерал назвав наступну ціль для ракетних ударів по Україні: "Все зупинеться, буде хаос"

Окупанти не приховують, що хочуть зробити усе, щоб життя українців стало нестерпним.

Путінський генерал та депутат Держдуми Андрій Гурулєв назвав нову ціль російських окупантів для ракетних ударів по Україні. Це - банківська інфраструктура.

Про це він сказав у етері російських пропагандистів.

Гурулєв порадів ракетним ударам по Україні, він заявив, що зараз через відсутність електрики зупинилась українська промисловість, яка дає українцям можливість заробляти та виготовляти продукцію.

Він заявив, що наступною ціллю росіян буде наша банківська інфраструктура. Мета росіян - залишити українців без грошей. Таким чином терорист хоче погрузити нашу державу у хаос, адже на його думку - зупинеться усе і українці не зможуть отримувати зарплат.

Ракетний терор України

Російські терористи від 24 лютого випустили по Україні понад 4700 ракет. Терористи обстрілюють нашу військову інфраструктуру та звичайні житлові будинки.

Від 10 жовтня Росія почала знищувати нашу енергетичну інфраструктуру. Терористи обстрілюють ТЕЦ, ГЕС та інші енергетичні об'єкти. Лише 23 листопада окупанти випустили по нашій державі 70 ракет, з яких 51 вдалось збити. Їхньою метою є залишити українців без електрики та тепла взимку.

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