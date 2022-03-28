Путінський клан: хто такі, чим керують і хто відповідальний за війну в Україні

Здається мафія, що править з Кремля обманула сама себе, бо так же добре кралося

Путінський клан великий і різноманітний, як сама Росія. І цю Росію гібридна, кримінально-феесбешна організація буквально захопила. Це сталося 31 грудня в результаті відсторонення від влади першого всенародно обраного президента Росії Бориса Єльцина.

Про це йдеться в ТСН.

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Крилату фразу « Я ухожу» - писав очевидно не сам Єльцин. Писав її колектив змовників і Путін… - був серед тоді них далеко не найвпливовішим. Сіра шістка, яку ніхто не боявся. Це зараз Володимир Путін переписує свою біографію у щось героїчне. Дуже любить хизуватися своїм спортивним минулим. Навіть відвідує свій рідний спортклуб, де почав тренуватися в далекому 64-му році.

Ті, хто тоді прийшов із Путіним на тренування, з часом накопичив мільярди на особистих рахунках, плаває в найбільших на планеті яхтах, розкошує в маєтках розміром з невелику державу і головне - привласнила всі природні ресурси на Росії.

Аркадій Ротенберг, близький друг Путіна. Випускник інституту фізкультури і звичайний тренер в спортивній школі, яка в 80-ті і 90ті готувала не так спортсменів, як бійців кримінальних угруповань. Аркадій Ротенберг із братом Борисом раптом в нульових стають власниками банку, а потім починають отримувати фантастичні замовлення від Газпрому. Під крилом Газпрому брати Ротенберги пізніше створюють будівельний холдинг Стройгазмонтаж., які і будували славнозвісний кримський міст. Вони постійно «годуються» з бюджетних коштів.

Серед наближених Валентин Степанов та Ніколай Кононов – доларові мільярдери. Які також раптом стали обдарованими бізнесменами з мільярдними замовленнями від держави - вже після захоплення їх товаришем кремлівського крісла.

Крім Ротенберга, до найближчого кола Володимира Путіна – входять ще двоє - Генадій Тимченко і Юрій Ковальчук. Генадій Тимченко в кінці 80-х зайнявся нафтою, а на початку 90х – за даними фонду боротьби з корупцією Олексія Навального – він разом із управлінням зовнішньоекономічних в’язків мерії Санкт-Петербурга – а цю структуру тоді очолював Володимир Путін – створили компанію «Голден Гейт». Ця фірма продала північній столиці 100 тисяч тонн нафтопродуктів, от тільки цей бензин замовникові так і не надійшов. А потім, в кінці 90-х, бізнес-партнери Путін і Тимченко вигадали ще одну цікаву компанію – «Гунвор».

Клан Путіна: хто насправді керує у Росії

«У Росії добувають нафту. Нафту продають на Захід. І ось Путін, коли став президентом, він наказав найбільші нафтові компанії продавати нафту через швейцарську компанію «Гунвор», що належить саме Тимченку. Якоїсь миті 30% всієї нафти продається на Захід – а це величезна кількість – йшло через цю саму компанію – посередника. Вона знімала трохи грошей із кожного нашого з вами бареля нафти», - розповідав російський опозиціонер Навальний.

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Простіше кажучи це мафія, яка буквально оподаткувала увесь енергетичний експорт «Рассєюшкі».

Статки Тимченка - 11 мільярдів доларів і це лише видимі багатства. Він мабуть найбагатший друг Володимира Путіна – от тільки навряд чи найвпливовіший. Бо всі в Кремлі знають – найвпливовішим другом Путіна, людиною в Росії під номером два – Юрій Ковальчук. Його називають особистим банкоматом, який керує також внутрішньою політикою, лояльністю медіа і головне – жінками.

За аналоглією Коза-Ностри - це ранг «Консильєрі» на псевдо «Косой». Юрій Ковальчук за освітою фізик-ядерщик в 90-х збагатився на крадіжці з партійних рахунків ленінградської філії КПРС. Потім Ковальчук і віце-мер Сантк-Петербурга Путін створюють славетний дачний кооператив Озеро. Це сім друзів, що збудували дачки навколо озера Комсомольське . І стали основою ОПГ – організованої злочинної групи- небаченого масштабу, бо змогли підпорядкувати собі ФСБ – головну спецслужбу країни.

Сьогодні Юрій Ковальчук – власник особистого банку Володимира Путіна «Росія» - саме через нього йдуть комунальні платежі всіх 140 мільйонів росіян. Особистий капітал Ковальчука – більше трьох мільярдів доларів, знов таки, лиш видимий. Але найголовніший ресурс – у випадку цього друга Путіна - не гроші. Саме Ковальчук створив і привласнив Національну медіа-групу. Яка об’єднує «Перший канал», «5 канал», «Рен-ТВ», і газету «Известия». Тобто саме Юрію Ковальчуку росіяни можуть завдячувати створенням паралельної реальності, в якій існують бандерівці, що розіп’яли маленького хлопчика на Донбасі, бойові птахи з біолабораторій, брудна ядерна бомба, наступ НАТО, денацифікація і літера Z. І, не виключено, саме Ковальчука слід вважати автором ідеї – війни в Україні.

Здається мафія, що править з Кремля обманула сама себе, бо так же добре кралося… Ну, а як міняють «Боса босів» у цих організаціях знаємо… Просто хотілося б скоріше.

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