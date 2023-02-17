Путінський ревізіонізм не переможе: Шольц заявив про підтримку України стільки, скільки буде потрібно

Путінський ревізіонізм не переможе. Україна більш об’єднана, ніж будь-коли. Євросоюз об’єднаний та стоїть за спиною українського майбутнього членства в ЄС. НАТО розширяється, приймаючи нових членів.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у п’ятницю, 17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції.

"Місце України тут, поруч із нами, у вільній і об’єднаній Європі. Але ми знаємо, де ви маєте бути зараз. Ви маєте бути в Києві, тяжко працюючи на вашу країну. І задля цього ми в Мюнхені, бажаючи вам стійкості й впевненості у нашій підтримці", - заявив він.

Шольц наголосив, що українці захищають свою свободу дуже великою ціною, але із надзвичайною рішучістю, що вражає. "І ми їх підтримуємо і будемо підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Німеччина самотужки надала більш ніж 12 млрд підтримки Україні минулого року. Ми прийняли більше 1 млн українських біженців, гарантуючи їм повний доступ до ринку праці, шкіл та університетів. Ми постачаємо зброю, боєприпаси та іншу військову допомогу, більше, ніж будь-яка інша країна на континенті", - зазначив він.

Канцлер Німеччини додав, що у той самий час тисячі молодих росіян платять ціну за путінську війну своїми життями. Багато з них покинули свою країну.

"Чим раніше президент Путін зрозуміє, що він не зможе досягти своїх імперіалістичних цілей, тим більше шанс на те, що ця війна закінчиться швидше - із виведенням усіх російських окупаційних військ", - сказав він.

Шольц зазначив, що Німеччина продовжить шукати баланс між надаванням максимально можливої підтримки Україні та ескалацією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції заявив, що Україна не погодиться на жоден компроміс. За його словами, українці звільняють не лише свою територію, але й світ.

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