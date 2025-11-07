Путінський "Орєшнік" в Білорусі: у Forbes назвали нові серйозні загрози для України

Орєшнік / © ТСН.ua

Минулого тижня так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що агресорка Росія зберігає частину своєї ядерної зброї в його країні. Також він також оголосив, що на території республіки розміщено російські балістичні ракети середньої дальності “Орєшніки”.

Як це може загрожувати України, оцінили аналітики видання Forbes.

В Мінську кажуть, що ці балістичні ракети будуть повністю робочими та поставлені на бойове чергування в Білорусі до кінця грудня цього року.

Видання наголошує, прибуття ракет відбулося після того, як у вересні Білорусь та Росія провели чотириденні військові навчання, частина з яких була зосереджена на підготовці до застосування ядерної зброї. Однією з систем озброєння, представлених під час «Захід-2025», був «Орєшнік».

Це озброєння, констатують у Forbes, становлять нову загрозу для України. Коли ці ракети вперше запустили в листопаді 2024 року, вони рухалися крізь верхні шари атмосфери, що ускладнювало їх виявлення українськими системами протиповітряної оборони. Також вони рухаються зі швидкістю в кілька тисяч кілометрів на годину, що, пише видання, “створює додаткові проблеми для України”.

“Оскільки ці балістичні ракети тепер надані Білорусі, це збільшить ударні можливості Росії в Україні”, - йдеться у статті.

Зауважимо, Мінськ розташований лише за 440 кілометрів від Києва, тоді як Москва - за 1500 кілометрів від столиці України. З огляду на таке географічне розташування, якщо Росія вирішить запускати «Орєшнік» з території Білорусі, це зробить атаки на Україну більш смертоносними.

“Росіяни зможуть швидше завдати ударів по критично важливій інфраструктурі України. Це також дасть Збройним силам України менше часу для реагування на потенційне розгортання цих балістичних ракет”, - наголошує Forbes.

Нагадаємо, раніше диктатор Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Європі "Орешніком", назвавши цю ракету “страшною зброєю”. Він звернувся до лідерів Європи і цинічно закликав їх “не нариватися”.

Тим часом український президент Володимир Зеленський попередив Європу про загрозу через “Орєшнік”. Цей крок, наголошує він, потенційно загрожує країнам Східної Європи, адже радіус дії системи становить близько 5500 кілометрів, а мертва зона — близько 700 кілометрів.