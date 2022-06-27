"Путіну байдуже, скільки загине білорусів": експерт розповів про задум диктатора РФ

Місцевість для можливого наступу армії Лукашенка на Україна - не найліпша.

Для військових Білорусі, яким Лукашенко може віддати наказ на вторгнення до України, виконати його буде дуже складно, зважаючи на лісисту і заболочену місцевість. Утім, диктатору Путіну, який змушує білоруського колегу прямо втрутитися у війну, це байдуже.

Про це в ефірі нацмарафону розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Путіну байдуже, скільки загине білорусів. Він навіть не рахується з втратами власної армії. Його головне завдання, щоб ця армія своїми життями, своєю кров'ю відтягнула частину сил нашої армії з інших напрямків, де РФ досі не може досягнути значного успіху", - сказав Жданов.

Нагадаємо, Жданов також пояснив, чому Путін хоче, щоб армія Білорусі напала на Україну.

Своєю чергою, Зеленський закликав білорусів не бути "гарматним м'ясом".

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