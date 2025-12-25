Диктатор Путін / © Associated Press

Російські воєначальники та спецслужби навмисно прикрашають доповіді про перебіг бойових дій, подаючи диктатору Путіну спотворену картину ситуації на фронті. У результаті він переконаний, що Росія нібито має всі шанси здобути перемогу у війні проти України.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на західних посадовців.

За даними співрозмовників видання, потік дезінформації, який надходить до Кремля, безпосередньо впливає на рішення Путіна. Саме через це він не погоджується на умови завершення війни, запропоновані президентом США Дональдом Трампом, попри те, що вони могли б бути вигідними для Росії.

Двоє неназваних чиновників зазначили, що у звітах для Кремля російські військові та представники спецслужб систематично завищують втрати України, акцентують на начебто значній перевазі РФ у ресурсах і водночас замовчують або мінімізують власні провали на полі бою.

За їхніми словами, така штучно оптимістична картина, яку диктатору регулярно демонструють під час військових брифінгів, підживлює його впевненість у можливості виграти війну військовим шляхом.

При цьому віра Путіна у «успішний сценарій» не слабшає навіть на тлі попереджень з боку близького оточення. Як зазначає Financial Times, диктатор «регулярно зустрічається з довіреними особами, які пояснюють йому, що війна стає дедалі важчим тягарем для економіки Москви, яка вже демонструє ознаки стагнації».

Раніше повідомлялося, що росіяни готують пакет зустрічних вимог, серед яких нові обмеження для ЗСУ, зняття санкцій та територіальні поступки, неприйнятні для Києва.

Ми раніше інформували, що Росія не тільки відкинула пропозицію про різдвяне перемир’я, але й продовжує завдавати масованих ударів та вбивати людей у день, коли українці святкують Святвечір.