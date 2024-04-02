Захищена від санкцій економіка Росії допомагає їй уникнути поразки в Україні. Опір режиму Путіна західним санкціям продовжує дивувати.

Про це пише науковий співробітник і запрошений лектор у Королівському коледжі Лондона в статті для Politico.

“США і союзники розуміють, що їхні заходи могли б бути більш жорсткими — наприклад, нинішнє обмеження цін на російську нафту обмежує експорт до Європи. І все ж ще взимку 2023 року очікувалося, що ця політика може підірвати військові зусилля Кремля, тому що історія показує, як загроза доларових санкцій допомагала зупинити вторгнення в корені. Але хоча долар і сьогодні може мати міжнародну економічну перевагу, нещодавнє поліпшення військових показників Росії, незважаючи на санкції, доводить, що США більше не можуть скасувати дії, які їм не подобаються, простим розчерком пера міністра фінансів”, — пише автор.

Він нагадує, що лише частковий вплив санкцій, запроваджених Заходом проти Росії, є навмисним: “Продовження поставок російських вуглеводнів розглядається більшістю міжнародних лідерів як необхідна умова стабільності світового енергетичного ринку, і цю думку мовчки поділяють США і ЄС”.

Приміром, особливо морський експорт сирої нафти, що сягнув максимуму майже в 3,5 мільйона барелів на день 2023 року, був підтриманий деякими європейськими судноплавними компаніями, на превеликий жаль України, зазначив Самір Пурі.

“Руйнівний ізоляціонізм американських правих, неквапливий підхід Європи до боротьби з імперіалізмом Путіна, санкції, які дратують Кремль, але не перешкоджають йому, — все це робить вигнання Росії з Донбасу, і вже тим паче з Криму дедалі менш вірогідною перспективою”, — вважає автор, припускаючи окупацію нових територій України, перш ніж “альянс на чолі зі США нарешті переглянув свої заходи щодо стримування Путіна”.

Раніше ми писали, як Росія уникла банкрутства після двох років війни.

Читайте провідні новини дня: