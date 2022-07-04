"Путіну начхати на РФ": російський опозиціонер розповів, що може зупинити диктатора Кремля

Посилення української армії та повне знищення армії Путіна - головний спосіб боротьби з агресором. На другому місці санкції.

У Росії рішення ухвалює одна людина, а у виконанні цього рішення бере участь ціла низка інших людей.

Про це сказав російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

На його думку, війна проти України для Путіна не є самогубством. Це будуть важкі наслідки для країни, але Путіну на країну начхати.

"А ось війна проти якоїсь країни НАТО, а отже, війна з усім блоком НАТО – це вже самогубство. Я гадаю, до цього Путін не готовий. Але, звичайно, теоретично від важко психічно хворої людини можна очікувати чого завгодно", - каже Яковенко.

Водночас, за його словами, через впроваджені санкції за жорстокий напад на Україну росіяни вже почали жити гірше. Переважно це вдарило по середньому класу. Утім, хоч росіяни і почали жити значно гірше, Яковенко припускає, що погіршення не буде катастрофічним.

"По суті, навіть паливно-енергетичне ембарго, яке частково вже запроваджено, не дуже працює. З дуже великою знижкою, але Путін продає свої енергоносії Китаю та Індії, там оборот збільшився стрибкоподібно. Тому перебільшувати те, що відбувається, щодо санкцій я думаю, що не варто. Санкції, блокади тощо – це важлива, але другорядна частина боротьби з режимом. Головне – це постачання Україні зброї та розгром, знищення путінської армії", - додав російський опозиційний політик.

Нагадаємо, у розвідці розповіли, коли чекати на перший перелам у війні з Росією.

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