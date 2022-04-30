"Путіну не буде чого оголошувати на 9 травня": Арестович заявив, що армія РФ втратила наступальний потенціал

"Путіну не буде чого оголошувати на 9 травня": Арестович заявив, що армія РФ втратила наступальний потенціал

Радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що невдовзі війська російських окупантів уже не зможуть йти в наступ і будуть змушені перейти до оборони.

Ця фаза може настати уже до 9 травня. У такому випадку президент країни-агресорки Володимир Путін не матиме, про які воєнні успіхи в Україні оголосити російському народу на День Перемоги.

Про це Арестович розповів в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну 30 квітня.

"Якщо вони зараз реально сповільнюються... До тижня піде на те, щоб зупинити гуляйпільське угруповання та остаточно вигальмувати херсонську. То це значить, що російська армія втратила наступальний потенціал загалом в Україні. Далі перехід до оборони. Тобто це фаза може статися раніше 9 травня або вже під 9 травня. І Путіну не буде чого оголошувати на 9 травня, крім як те, що вони перейшли до оборони на території України. До оборони, все.

І скажемо, сенсація - російська армія більше не наступає. Крапка. Вона ще трішки наступає, але скоро цей час настане. А якщо вона не наступає, то значить вона не може досягнути цілей кампанії. Виходу на кордони Донецької та Луганської областей немає, виходу на кордони Херсонської області немає. Навіть "ХНР" незручно оголошувати. Чи що вони там зібралися оголошувати? Навіть цілі проголошені від самого початку сильно скориговані ушестеро. І що оголошувати 9 травня - питання номер один. Що далі - питання номер два. І за всім цим майорить найголовніше питання - коли ж українська армія перейде в контрнаступ?", - сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович припустив, що повномасштабна війна, яку РФ розв'язала проти України, не завершиться до кінця 2022 року.

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