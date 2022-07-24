Путіну не можна довіряти: МЗС Британії та Франції відреагували на обстріл порту в Одесі

Ракетний обстріл морського порту в Одесі наступного дня після підписаної “зернової угоди” викликав осудливу реакцію Міністерства закордонних справ Франції та Великої Британії.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна закликала Росію поважати підписану угоду, а очільниця британського МЗС та кандидатка на посаду прем’єр-міністра Ліз Трасс назвала ракетні удари по порту Одеси "абсолютно жахливою" та "абсолютно невиправданою" атакою.

"Російські ракетні обстріли морського порту Одеси, які відбулися наступного дня після підписання угоди під егідою ООН, викликають серйозну стурбованість”, - написала у Twitter французька міністерка.

Катрін Колонна закликала Росію “поважати букву і дух цієї угоди”.

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що ракетні удари, завдані всього через день після підписання міжнародного договору про розблокування українських портів, означають, що міжнародна спільнота не повинна довіряти Кремлю і особисто Володимиру Путіну.

"Не можна довіряти жодному сказаному ним слову. Ми разом з міжнародними партнерами терміново маємо знайти інший, найкращий спосіб вивозити зерно з України, щоб не мати справи з Росією та її порушеними обіцянками", - цитує ВВС слова очільниці МЗС та кандидатки на пост прем’єр-міністра Ліз Трасс.

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відповідальність за ракетний удар по порту Одеси лежить на Росії.

Угода про розблокування портів: чи є загроза атаки з боку Росії

Читайте також: