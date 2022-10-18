"Путіну не вдалося захопити Україну танками, тепер боягузливо атакує дронами" – МЗС Британії про удари РФ

У Британії наголошують, що Путіну не вдасться зламати рішучість партнерів підтримувати українців.

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії відреагували на обстріли і атаки РФ цивільних об’єктів в Україні, заявивши, що диктатор Путін намагається "боягузливо атакувати безпілотниками" міста України.

Про це голова МЗС Джеймс Клеверлі повідомив у Twitter.

Британський міністр зауважив, що подібні обстріли РФ свідчать, що Путін програє війну на полі бою. Натомість Клеверлі наголосив, що диктатору все ж не вдасться зламати українців й партнерів у допомозі Україні.

"Путіну не вдалося захопити танками українські міста, тепер він намагається боягузливо атакувати безпілотниками. Це відчайдушні вчинки людини, яка програє війну на полі бою. От чому ми надіслали ракети протиповітряної оборони. Він не зломить ні українців, ні нашу рішучість підтримати їх", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія намагається залякати українців, залишити без світла та тепла. Такі дії Кремля – це агонія, така ж, яку світ вже спостерігав 78 років тому.

Своєю чергою, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко попередив, що в Україні "у найближчому майбутньому будуть важкі часи", а через удари РФ по критичній й енергетичній інфраструктурі - можливі віялові відключення.

Масований ракетний удар по Україні

Зауважимо, що вранці 18 жовтня війська РФ продовжили кошмарити українців - ворог атакував дронами та ракетами низку великих міст України, зокрема, Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг.

У низці міст є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті ударів є перебої із водою та світлом.

Що відомо про ракетні удари та їхні наслідки - у матеріалі ТСН.ua.

Читайте також: