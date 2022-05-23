"Путіну не вдається реалізувати жоден етап війни проти України" - колишній голова зовнішньої розвідки

Путіну не вдається реалізувати жоден етап війни проти України. По всім напрямкам - по Донецьку, по Харкову, по Херсону, по Придністров'ю - пробити коридор не вдається.

Про це повідомив колишній голова зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж.

"Тому ведеться політика випаленої землі. Вони гірші за фашистів. Завдаються удари по містам із мирними мешканцями, щоб залякати населення України, особливо Донецької та Луганської областей. Щодо Сєвєродонецька: Шойгу особисто пообіцяв на раді безпеки оборони декілька днів тому, що він захопить за два дні Луганську область та конкретно Сєвєродонецьк. У даній ситуації вони не можуть зрозуміти: як так - окрім активного спротиву йде й контрнаступ. Тому мета - знищити місто, щоби не було що захищати”, - розповів генерал Микола Маломуж.

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Він також додав, що у російських окупантів така ж позиція і щодо Маріуполя, де вони знищили 90-100% відсотків жилих будівель. У військових злочинців РФ на меті Луганська та Донецька області.

“Наразі вони активно починають працювати по Харківському, Ізюмському напрямку. А потім вони готуватимуть південні наступальні операції. Сьогодні триває концентрація нових армій на Луганському, Донецькому, Харківському напрямках. Тут точаться бої, які стануть вирішальними для наших перемог. Тому нашою стратегією має бути підготовка до ударів, потужні системи захисту і контрнаступ”, - наголосив колишній голова зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, що суд виніс вирок 21-річному російському військовому, який застрелив цивільного на Сумщині.

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